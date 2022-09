Schüsse auf die Ehefrau : Notwehr oder Mordversuch?

Tatort Würselen: Auf dieser Bank an einem Sportplatz in Würselen-Scherberg saß Gülcan Ö., als ihr Mann Ömer Ö. einen Revolver zog und drei Schüsse abgab. Die Kugeln trafen Gülcans Bruder Yücel Y., der sich in die Schussbahn gestellt hatte. Foto: MHA/Marlon Gego

Würselen/Aachen Am 30. April schoss Ömer Ö. in Würselen seinem Schwager drei Kugeln in den Leib, die seiner Ehefrau gegolten hatten. Kurz vor Ende des Prozesses stellt der Angeklagte nun alles völlig anders dar. Warum so spät?