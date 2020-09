23 Jahre alter Mordfall : Mordopfer kommt aus Würselen

Würselen/Krefeld Mehr als 23 Jahre war ein am Niederrhein in einer Kiesgrube entdecktes Mordopfer nicht identifiziert. Den Durchbruch brachte ein neues Phantombild. Nun steht fest: Der Tote stammte aus Würselen. Er war von seiner Familie nicht als vermisst gemeldet worden.

Mit Hilfe eines neuen Phantombildes hat die Polizei die Identität eines vor über 23 Jahren am Niederrhein gefundenen Mordopfers geklärt. Bei dem Toten handelt sich um den im Jahr 1953 geborenen Mann Wilfried Kalitz, der zuletzt in Würselen gewohnt haben soll, berichtete die ermittelnde Krefelder Polizei am Mittwoch in Aachen.