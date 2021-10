Großeinsatz in Broichweiden : Millionenschaden durch Brand von Lagerhallen

Eingestürzt: Der Schaden durch den Brand einer Lagerhalle in Würselen wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Würselen Ein Hallenkomplex in Broichweiden war in der Nacht zu Samstag in Brand geraten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Millionen Euro. Fünf Einsatzkräfte wurdenverletzt. Am Sonntag musste die Feuerwehr noch einmal dorthin ausrücken.