Jahresrückblick : Menschen und Themen des Jahres 2022 in Würselen

Obdachlosenunterkunft in Würselen : Wo Menschen im Schimmel hausten Zwei Menschen hausen jahrelang in einem gefährlich verschimmelten Zimmer. Ein Skandal, schließlich handelt es sich um eine städtische Obdachlosenunterkunft. Das Haus in der Würselener Neustraße erlangt traurige Berühmtheit. Das alles ist ein halbes Jahr her. Was ist passiert, seit unsere Zeitung diesen Skandal öffentlich machte?