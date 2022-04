In der Innenstadt : Mehrere Straßenzüge in Würselen von Stromausfall betroffen

Mehrere Straßenzüge in Würselen von Stromausfall betroffen

In der Innenstadt

Stromausfall in Würselen: Wie viele Stromabnehmer genau betroffen waren, konnte seitens Enwor noch nicht gesagt werden. Foto: dpa/Bernd Settnik

Würselen Bildschirme wurden dunkel, Telefone blieben stumm: Am Dienstagmittag ist in Würselen plötzlich der Strom ausgefallen.

Zu einem recht großflächigen Stromausfall ist es am Dienstag in der Würselener Innenstadt gekommen. Wie der Versorger Enwor auf Nachfrage unserer Zeitung darlegt, wurde die Leitung um 11.11 Uhr unterbrochen und sei die Störung um 11.38 Uhr schon wieder behoben gewesen. Ursache, so Unternehmenssprecherin Ina Albersmeier, sei eine Fremdfirma gewesen, die Tiefbohrarbeiten zwecks Bodenproben vorgenommen habe.