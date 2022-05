Mutmaßlicher Täter in U-Haft : Mann durch Schüsse in Würselen lebensgefährlich verletzt

Auf diesem Schotterparkplatz vor dem Sportplatz von DJK Armada Euchen-Würselen wurde am Samstagnachmittag ein Mann mit mehreren Schüssen niedergestreckt. Foto: Jan Mönch

Würselen In Würselen-Scherberg sind am Wochenende mehrere Schüsse gefallen, ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.