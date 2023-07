Auswirkung für Würselen : Lkw-Fahrverbot durch Broichweiden kommt nicht mit A544-Teilsperrung

Marode Haarbachtalbrücke : Teilsperrung der A544: Für Autos wäre das gar nicht nötig Die A544 wird ab Montagfrüh in Richtung Köln gesperrt. Das kündigte die Autobahn GmbH am Mittwoch an. Doch offenbar ist eine Sperrung zumindest für Autos eigentlich gar nicht nötig.