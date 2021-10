Großeinsatz in Broichweiden : Lagerhallen stehen lichterloh in Flammen

Foto: dmp Press/Ralf Roeger 20 Bilder Millionen-Schaden nach Lagerhallenbrand in Broichweiden

Update Würselen Ein Hallenkomplex in Broichweiden war in der Nacht zu Samstag aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Der Schaden belaufe sich auf mehrere Millionen Euro. Fünf Einsatzkräfte wurden bei dem Großeinsatz verletzt.