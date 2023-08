Konzert : Antilopen Gang mit Hip-Hop, Punk und Pogo auf Burg Wilhelmstein

Die Antilopen Gang in Würselen: eine anderthalbstündige Abrissparty mit Danger Dan, Koljah und Panik Panzer (v.r.). Foto: Tim Griese

Würselen Die Antilopen Gang nimmt rund 800 Zuhörer auf Burg Wilhelmstein mit auf einen wilden Ritt durch ihren Musikkosmos. Und weil es für Danger Dan und Panik Panzer ein Heimspiel ist, gibt es auch ein paar persönliche Öcher Ameröllcher.

Pogo auf der Burg! Graf Wilhelm IV., dem Erbauer des Gemäuers, hätte es einen Schauder über den Rücken und durch die Tunika gejagt. Und mehr noch wahrscheinlich, als die Antilopen Gang zu einer Wall of Death aufruft. Mit einem höfischen Tanz hat diese konfrontative Körperschlacht nichts zu tun. Nobel, sittsam? Von wegen! Läge Burg Wilhelmstein nicht schon in Ruinen, nach der Abrissparty hätte seine Hochgeboren vorsorglich den mittelalterlichen Baumeister einbestellt.

Für rund anderthalb Stunden haben am Sonntagabend Koljah und die beiden gebürtigen Aachener Danger Dan und Panik Panzer das Sagen im Würselener Idyll. Letzterer erklärt gleich mal die Sitzordnung für aufgehoben. Viele der rund 800 Konzertbesucher eilen vor die Bühne, andere belagern die Treppenaufgänge. Im Regen muss an diesem ungemütlichen Tag niemand stehen. Unterm Zeltdach wärmt man sich im Pulk gemeinschaftlich.

Es wird getanzt, gejubelt, mitgesungen bei den Songs des Rap-Trios, das live mit Gitarren-, Bass- und Schlagzeugunterstützung zum Sextett anwächst. Zunächst aber hat Jenny Sharp, eigentlich Musikerin in der Begleitband, die Bühne mit einem Hip-Hop-DJ-Set für sich. „Wir können nicht nach Oche zurückkommen und ein schnödes Antilopen-Gang-Konzert spielen“, meint Panik Panzer, in dessen Pass der Name Tobias Pongratz gedruckt steht, zuvor augenzwinkernd. „Wir müssen Euch ein Festival, ein riesiges Programm, ein Ritterfest bieten. Das Blöde ist, wir sind erst heute Nachmittag auf die Idee gekommen.“ Weshalb die „Geheimwaffe“ als Einheizerin einspringt.