Raubüberfall und schnelle Festnahmen : Kassiererin mit Messer bedroht und junge Frauen auf Diebestour

Die Polizei fahndet nach dem Raubüberfall nach dem Täter (Symbolbild). Foto: dpa/Stephan Jansen

Würselen/Aachen Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag eine Supermarkt-Kassiererin mit einem Messer bedroht. Er flüchtete mit Geld aus der Kasse in Richtung des Würselener Reckerparks. In Aachen wurden mehrere junge Frauen auf Diebestour gestoppt.

Nach einem Raubüberfall auf eine Discounter-Filiale im Einkaufszentrum am Reckerpark sucht die Polizei den Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein unbekannter Mann am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr die Filiale betreten und den Kassierer mit einem Messer bedroht haben. Dann forderte er die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Mit der Beute soll er dann Richtung Reckerpark geflohen sein.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0241/957731501 (außerhalb der Geschäftszeiten unter 0241/957734210) oder per Mail an kk15.aachen@polizei.nrw.de zu melden.

Junge Diebesbande festgenommen

Die Diebestour von drei jungen Frauen zwischen 16 und 19 Jahren endete am Donnerstagabend auf der Wache der Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof. Durch Mitarbeiter einer Drogeriekette wurde die Leitstelle der Bundespolizei am Donnerstagabend über einen Ladendiebstahl von den drei jungen Frauen informiert.

Eine Streife begab sich sofort zur Filiale der Drogeriekette und erhielt eine Beschreibung der Flüchtigen. Kurz darauf konnten sie auf einen Zug wartend angetroffen werden, das beschriebene Diebesgut hatten sie ebenfalls dabei. Sie wurden mit zur Wache genommen, wo die Beamten weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften aus der Aachener Innenstadt auffanden.

Dabei handelte es sich um Modeschmuck und Kleidungsstücke mit zum Teil dazugehörigen Originallabeln und Preisschildern. Das Diebesgut wurde sichergestellt und das unter Verdacht stehende Diebestrio mit dem Tatvorwurf des gemeinschaftlichen Diebstahls konfrontiert, sowie wenig später zur Anzeige gebracht.

Währenddessen wurden die Eltern über den Vorfall informiert und gebeten, ihre Töchter auf der Wache abzuholen. Ein Teil der Beweismittel wird noch ausgewertet. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern diesbezüglich noch an. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf rund 350 Euro geschätzt.

(red/pol)