Abbrucharbeiten in Würselen : Jetzt geht es bei Kronenbrot dem Siloturm an den Kragen

Jetzt geht es bei Kronenbrot dem Siloturm an den Kragen

Abbrucharbeiten in Würselen

Würselen Der Abbruch des stillgelegten Werks liegt voll im Zeitplan. Als nächstes ist der wohl markanteste Gebäudeteil an der Reihe. Zum Einsatz kommt ein 76 Tonnen schwerer Longfront-Bagger. Wir haben uns das Gerät mal vorführen lassen.

Es gibt spannendere und weniger spannende Jobs, und kaum einer würde bestreiten, dass der von René Lissowski in erstere Kategorie fällt. Lissowski arbeitet für die Firma Prümer aus Lünen im Kreis Unna und macht im Hauptberuf Dinge kaputt, bevorzugt Industrieanlagen. Er ist ein hoch spezialisierter Maschinenführer, kann praktisch alle Baumaschinen bedienen, auch den Longfront-Bagger Liebherr 954. Und der kommt aktuell beim Abbruch des alten Kronenbrot-Werks in Linden-Neusen zum Einsatz.

Momentan wird der Abbruch des markanten Siloturms in der Mitte des Geländes vorbereitet. Erst müssen die Gebäudeteile rundherum weg, damit der Bagger hinterher von allen Seiten an den Turm dran kann. Zuerst wird René Lissowski die Wellblechverkleidung und Fenster mit dem Greifer herunterreißen, dann die darunterliegenden Betonwände und das Treppenhaus mit der Betonschere abknabbern, „schön kontrolliert von oben nach unten“. Auch die Silos werden schließlich in Stücke geschnitten und mit dem Bagger abgetragen. Innerhalb von ein bis zwei Wochen, schätzt Lissowski, wird der Siloturm verschwunden sein.