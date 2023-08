Fleischerei Schwartz aus Würselen : Investition in das regionale Biofleisch ist „so teuer wie ein Porsche“

Franz-Peter Schwartz mit der neuen Technik: Dieser Schrank zum Räuchern und Kochen ersetzt die typische Räucherkammer. Foto: MHA/Carsten Rose

Würselen Tiere aus Aachen, Schlachter aus Stolberg, namhafte Läden wie Alnatura als Abnehmer: Die kleine Metzgerei Schwartz aus Würselen liefert Fleisch mit hoher regionaler Qualität. Das fordert seinen Tribut. Für eine EU-Zulassung muss die Rente warten.

Die traditionelle Räucherkammer hat ausgedient. Unten Kohle, oben Haken, in der Mitte regionales Bioland-Fleisch. Franz-Peter Schwartz lässt den kompakten fensterlosen Anbau hinter der Familienmetzgerei bald abreißen, so ist es von den Behörden gewollt. Es ist nicht die einzige Maßnahme. „Wahrscheinlich ist das die letzte Räucherkammer im Landkreis Aachen“, sagt der 66-Jährige. Auf dem Papier ist Franz-Peter Schwartz seit Januar Rentner. Seine Tochter Melanie Bock, 40, führt die Metzgerei in Linden-Neusen jetzt in dritter Generation. Der Vater kümmert sich seitdem aber noch mehr um den umfangreichen Umbau. Warum verbringt der den Anfang seiner Rente im Geschäft?

Antwort: Für kleine Betriebe gelten die gleichen Regeln wie für Großunternehmen. Das bringt die Familie in einigen Momenten zur Verzweiflung. In der Metzgerei arbeiten sechs Personen plus zwei Fahrer – mindestens zwei Verkaufskräfte sind nach Aussagen von Melanie Bock noch nötig. „Die Großbetriebe haben für jeden Bereich eigene Angestellte. Wir haben denselben Aufwand, müssen alles nebenbei machen, aber haben einfach nicht die Kapazität dafür“, sagt sie.

Ohne den Vater, der das Geschäft 1988 von seinem Vater übernommen hatte, wäre der geforderte Umbau eine noch größere Herausforderung als ohnehin schon. Alle sechs Arbeitsschritte müssen auf den rund 250 Quadratmetern räumlich getrennt werden. „Wenn wir fertig sind, könnten wir von dem Geld einen Porsche kaufen“, sagt Franz-Peter Schwartz über die Investition. Optimistisch gerechnet soll Ende des Jahres alles fertig sein.

Seit Anfang des Jahres die Chefin: Melanie Bock, die viel mit dem Umbau beschäftigt ist. Foto: MHA/Carsten Rose

Die Metzgerei Schwartz macht das, was landauf, landab so viele Menschen und Politiker wünschen und fordern: regionales Fleisch mit hoher Qualität. Die Rinder und Schweine stammen vom Gut Paulinenwäldchen in Aachen, die in Stolberg von der Metzgerei Nießen geschlachtet und in Würselen weiterverarbeitet werden. Eine Distanz von 23 Kilometern. Zu den Abnehmern außer Haus gehören die Biosupermarktkette Alnatura, der Aachener Lebensmittellieferservice Bioliese, der Naturkostladen Speisekammer in Roetgen, der Bioladen Hildes Grünzeug in Geilenkirchen. Aus der Region, für die Region, kurze Wege. Aber: Das ist teuer. Die Familie investiert gerade massiv für ein nötiges EU-Zertifikat.

Diese Zulassung fordert das Veterinäramt, wenn mehr als 30 Prozent des Gesamtumsatzes mit dem Verkauf außer Haus erzielt werden. Wiederverkäufer wie Supermärkte und Bioläden sehen diese Zertifikate natürlich gerne. Seit Mai laufen Renovierung und Modernisierung – während des regulären Betriebes wohlgemerkt. Die Produktion wurde tageweise ausgesetzt. Franz-Peter Schwartz könnte mehr Zeit zu Hause verbringen, wenn die Rahmenbedingungen andere wären. Fairer für die Familienbetriebe.

„Die Politik fordert regionales Fleisch, unterstützt uns dabei aber nicht mehr“, betont er. „Wir sind vom Fach Fleischer und keine Bürokraten oder Juristen.“ Das (Arbeits-)Leben wäre für Melanie Bock leichter, wenn Politik und Behörden bei ihren Auflagen die Größe der Betriebe beachten und sie unterstützt würden bei der Bürokratie. „Diese Kompliziertheit bei den Anträgen…“, sagt Franz-Peter Schwartz. „Bis man mal verstanden hat, was von einem gefordert wird…“