Mögliche Brandstiftung : Mehrere brennende Autos

Eines der brennenden Autos in Würselen. Foto: Polizei Aachen

Würselen Gleich drei Autos standen am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Mai, zwischen 0.45 und 2 Uhr in Flammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 0.45 Uhr wurde eine Zeugin von einem dumpfen Geräusch in der Poststraße geweckt. Von ihrer Wohnung aus sah sie ein brennendes Auto, das unter einem Carport stand. Das angrenzende Gebäude und auch das Carport wurden durch das Feuer stark beschädigt.

Gegen 2 Uhr brannte noch ein weiteres Autos in der Kaiserstraße. Außerdem brannte am Sonntag, 3. Mai, ein weiteres Auto gegen 1 Uhr in der Gracht. Die Feuerwehr löschte die drei Brände. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei stellte die drei Autos sicher.

Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/9577-34210 zu melden.

