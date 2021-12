Elektromobilität : In Würselen sollen zusätzliche Ladepunkte entstehen

Würselen Bislang gibt es in Würselen lediglich ein Dutzend öffentliche Ladesäulen für Elektroautos. Das soll sich ändern.

Dennoch werfen die großen Pläne erste Schatten voraus. So nimmt zurzeit das Vorhaben Gestalt an, das Stadtgebiet mit zusätzlichen Ladesäulen für Elektroautos zu versehen. Die Verwaltung würde dazu gern einen Vertrag ausarbeiten und schließen, am liebsten mit der Enwor, eventuell auch mit der EWV. In seiner Sitzung am kommenden Donnerstag, 16. Dezember, 18 Uhr, soll der Stadtrat dafür grünes Licht geben.