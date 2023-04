Neue Möbel für den Würselener Ratssaal : Im Sessel Lümmeln ist nicht mehr

Würselen Die schwergewichtigen Sessel, in denen man mehr hing als saß, sind Geschichte: Diese Woche ist der Ratssaal mit neuen Tischen und Stühlen versehen worden. Bei den bisherigen Möbeln handelte es sich noch um die Erstausstattung des Rathauses.

Angemessen gewürdigt wurde es eher selten, aber die Möblierung des Ratssaals im Würselener Rathaus hatte fast schon antiquarischen Wert. Sie stammte noch aus der Zeit, als das Rathaus eröffnet wurde – das war 1986 und ist mithin stolze 37 Jahre her. Wer auch immer die Möbel seinerzeit ausgewählt hat, er oder sie entschied sich für tiefe Sessel mit schwergewichtigen Holzrahmen, in denen man eher hing als saß, an den dazugehörigen Tischen konnte man sich ja vortrefflich festkrallen. Man musste nur aufpassen, dass man sich am Unterbau nicht die Beine stieß.

Damit ist es nun vorbei, die Sitzung des Ausschusses für Sport und Kultur vergangenen Donnerstag war die letzte, die unter Zuhilfenahme der alten Möbel in die Annalen der Stadt einging. In dieser Woche wurde der Ratssaal leergeräumt und sodann mit neuen Tischen und Stühlen versehen. Vor allem die Stühle bedeuten eine signifikante Veränderung, sie haben eher Konferenz- als Wohnzimmercharakter. Die Redaktion der Aachener Zeitung hat für die Stadtverordneten probegesessen und kann konstatieren: So schön hineinlümmeln wie in die gammeligen Altsessel kann man sich in die Stühle definitiv nicht, und vielleicht trägt das ja dazu bei, dass die ausstehenden Ratsdebatten sogar noch dynamischer geführt werden als ohnehin schon. Regelmäßige Besucher der Rats- und Ausschusssitzungen dürfen sich also mit der zaghaften Hoffnung tragen, in Zukunft auch mal pünktlich zur Champions League zu Hause zu sein und nicht erst zum Frühstück.