Würselens Finanzen : Hoffen auf weitere Millionen für Sanierung des Alten Bahnhofs

Würselen Die Sanierung des Alten Bahnhofs ist ein wichtiges, aber teures Sanierungsprojekt in Würselen. Ein neues Förderprogramm könnte die Stadt entlasten. Und was ist mit der Option kompletter Neubau?

Der geplante Teilabriss und die Sanierung des Alten Bahnhofs bleibt ein wichtiges Projekt für die Stadt Würselen, das in den vergangenen Tagen eine neue Dynamik bekommen hat. Da die Kosten für den Gymnasium-Neubau massiv gestiegen sind, schielt die CDU auf das altehrwürdige Gebäude, um bei dessen Sanierung eventuell Kosten zu sparen. In der Sondersitzung des Rates in der vergangenen Woche kam dieses Gedankenspiel aufs Tableau – ebenso in der regulären Sitzung am Dienstagabend.