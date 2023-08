Helge Schneider auf Burg Wilhelmstein : Der letzte Torero und sein fluoreszierendes Klopapier

Würselen Helge Schneider hat ein neues Album und tourt damit live. Beim ausverkauften Konzert auf Burg Wilhelmstein herrschten Jazz, Blues und Wahnsinn.

Olé! Da ist er, der „letzte Torero“, Stierkämpfer Helge Schneider. Von einem Bullen ist weit und breit auf Burg Wilhelmstein aber nichts zu sehen, und wie ein Matador sieht der bis zum 30. August noch 67-jährige Entertainer, Komiker und Jazzmusiker auch nicht aus – es sei denn, in Arenen trägt man heutzutage Cord. Braunen Cord. Vom Nacken bis zum Knöchel. Und blaue Einstecktücher, so groß, dass es eine Einsteckdecke sein muss, die da aus der Brusttasche hervorsprießt.

Nein, Helge Schneider ist kein Standard-Torero. Und so kämpft er nicht mit Rindern, sondern gegen das Konventionelle in der Welt. Stromlinienförmig? Fremdwort. Berechenbar? Auf keinen Fall! Er sei „aus einer anderen Zeit“ und „der letzte seiner Art“, singt Schneider in „The Last Torero“, dem ersten Song seiner neuen Platte „Torero – Big L.A. Show“ und dem beinahe letzten auf Wilhelmstein, fast schon wehmütig.