Bestätigter Coronavirus-Fall : Heilig-Geist-Gymnasium in Würselen geschlossen

Würselen Das Heilig-Geist-Gymnasium in Würselen wird wegen eines bestätigten Coronavirus-Falls geschlossen. Die Maßnahme ist zunächst bis Sonntag, 8. März, geplant. Eine Schülerin wurde positiv auf den Coronavirus getestet.

Wie die Städteregion Aachen am Mittwoch mitteilte, befindet sich die mit dem Coronavirus infizierte Schülerin aktuell in häuslicher Quarantäne. Der Würselener Bürgermeister Arno Nelles folgte umgehend der Empfehlung des Gesundheitsamtes und ordnete die Schließung der Schule an.

Das Heilig-Geist-Gymnasium in Würselen ist nach der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule in Kohlscheid, der Regenbogenschule in Stolberg und des Paul-Julius-Reuter Berufskollegs der Städteregion in Aachen die vierte Schule, die bis zum 8. März geschlossen bleiben muss.