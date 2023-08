Würselener CDU-Urgestein : Größte Anerkennung im Rat beim Rückzug von Karl-Jürgen Schmitz

Respekt und Dank: Nach 24 Jahren tritt Karl-Jürgen Schmitz bei der CDU kürzer. Er nimmt ein Präsent von Bürgermeister Roger Nießen (r.) entgegen. Foto: MHA/Carsten Rose

Würselen Kaum ein Politiker hat Würselen in den vergangenen 24 Jahren so geprägt wie Karl-Jürgen Schmitz. Jetzt gibt er den CDU-Fraktionsvorsitz ab. Was die anderen Fraktionsspitzen über ihn sagen.

Bei den Lobreden und dankenden Worten für Karl-Jürgen Schmitz in der jüngsten Ratssitzung hätte man vermuten können, das CDU-Urgestein zieht sich aus der Würselener Politik zurück. Dem ist nicht so. Schmitz gibt lediglich den Fraktionsvorsitz bei der Union ab, gibt ab September die Verantwortung an Tobias Debray weiter.

Welche Bedeutung dieser Schritt und Karl-Jürgen Schmitz in dieser Position hatten, zeigte die halbe Stunde, in der es nur um Schmitz‘ Rückzug in die zweite Reihe ging. Er bleibt weiter in Stadtrat und Ausschüssen, gibt aber nicht mehr die Richtung vor. Ein Auszug von dem, was die anderen Fraktionsspitzen über den 68-jährigen Juristen sagten. In diesen Momenten herrschte das, was nicht selten im Würselener Ratsaal fehlt: Harmonie.

Christoph Küppers, SPD-Sprecher, ebenfalls Jurist, der sich über Jahre geistreiche, harte, hitzige, aber in der Regel gesittete Diskussionen mit Schmitz geliefert hat: „Ich will nicht sagen, dass Du unerreichbar warst, aber gelegentlich schwer zu erreichen jedenfalls. Wenn man Dich aber erreicht hat und wenn man Dein Wort hatte, und das geht bis zum heutigen Tag, dann kann man sich auf Dein Wort verlassen. Und das ist wirklich eine Deiner herausragenden Eigenschaften. Und das ist einer der Gründe, warum Du so erfolgreich in der Stadt Politik gemacht hast. Man muss sagen, Du bist ein großer Sportler. Der Ratssaal ist Dein Parkettboden. Es gehört dazu zu sagen, dass Du Deine Waffe, das Wort, häufiger als Florette einsetzt und weniger häufig als Zweihänder oder als Holzhammer. Auch das macht die Zusammenarbeit mit Dir so angenehm.“

Michaela Benja, Vorsitzende der UWG-Fraktion, die die CDU mitunter für ihre Mehrheiten benötigt: „Ich habe Sie vor über 20 Jahren erlebt, da war ich noch Sachkundige Bürgerin, in einem Koalitionsgespräch und der kurzen Koalitionsphase mit der UWG. Von Ihnen wurde immer mit großem Respekt gesprochen und teilweise bei uns, die hier als Neulinge 1999 in den Rat eingetreten sind, auch mit Ehrfurcht. Ich denke, in der zweiten Reihe werden Sie auch Spaß haben. Wir werden gespannt sein auf Ihre persönliche Meinung und ob die abweichend ist von der als Fraktionsvorsitzendem.“

Hans Carduck, FDP-Fraktionsvorsitzender: „Es gab in Deutschland eine Generation, die hat nur einen Bundeskanzler kennengelernt, Helmut Kohl. Mit diesem Helmut Kohl hast Du nicht nur die Figur gemeinsam, ich denke aber auch, was viel wichtiger ist: das Durchsetzungsvermögen. Das Durchsetzungsvermögen, das er an den Tag gelegt hat, hast auch Du – aber noch intensiver. Und auf Dein Wort konnte man sich immer verlassen. Im Namen der Fraktion danke ich Dir für Deine Ehrlichkeit und Offenheit.“

Michael Jochmann, Sprecher der Grünen-Fraktion, dem Koalitionspartner der CDU: „Wir haben uns 2012 kennengelernt. Für mich war es so: Er war eine Instanz. Das heißt, wenn man irgendwie Fragen hatte, bei ihm wusste man immer: Er weiß, was da früher gewesen ist. Er konnte es allen erzählen. Und das war auch sehr hilfreich, auch wenn wir vielleicht nicht immer einer Meinung waren, aber die Diskussionen, die wir geführt haben, waren immer ruhig, waren sachlich. Ich muss auch gestehen: Ich habe dabei eine Menge gelernt. Und dafür bin ich Dir echt dankbar.“