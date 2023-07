Neues Buffet-Restaurant : Im Würselener „Gourmet Tempel“ flitzen Roboter zum Tisch

Würselen 600 Sitzplätze zählt das neue asiatische Restaurant „Gourmet Tempel“ in Würselen. Das ist ungewöhnlich. Und dann sind da noch sprechende und singende Maschinen.

Freundlich und bestimmt sagt der Roboter: „Genießen Sie Ihr Essen, mein Freund.“ Und dann rollt er zurück in den Buffet-Bereich. Hätte ein Gast am Tisch Geburtstag, würde das Gerät sogar ein Ständchen singen. Der „Gourmet Tempel“ ist nicht nur dank der Roboter ein spezielles Restaurant. Wäre das neue Lokal im Gewerbegebiet Aachener Kreuz komplett voll, hätten die beiden sprechenden Maschinen wahrscheinlich keine Standzeit – mit 600 Sitzplätzen ist das Restaurant eines der, wenn nicht das größte in der Region.

An der Schumanstraße ist das asiatische Buffet-Restaurant auf das Elektronikgeschäft Medimax gefolgt, die Pacht geht zunächst über zehn Jahre. Im Jahr 2021 hatte der Umbau begonnen, Ende Juni dieses Jahres empfingen Inhaberin Yumi Fang und Managerin Kim Phan zum ersten Mal Gäste, jedoch nur für eine Woche, da das Bauordnungsamt der Stadt Würselen im Nachhinein Brandschutzmängel festgestellt hatten. Die wurden zügig behoben. Der Standort Würselen ist der 18. der Marke in Deutschland (der nächste liegt in Kerpen) und der erste mit den Robotern.

Verantwortlich für den „Gourmet Tempel“ in Würselen: Managerin Kim Phan (l.) und Inhaberin Yumi Fang. Foto: MHA/Carsten Rose

Mehrere Hunderttausend Euro habe Inhaberin Fang in den Umbau auf 2800 Quadratmetern investiert. Das Ergebnis: Wer bei einem asiatischen Buffet-Restaurant dieser Größe an das Flair einer Kantine denkt, wird gewaltig überrascht. Modernes Design, gemütliche Atmosphäre, vor allem in den runden, vogelnestartigen Sitzbereichen für kleinere Gruppen. Einen Kinderspielraum und separate Räume für geschlossene Gesellschaften gibt es auch.

Zum Kulinarischen: Das Mittagsangebot unterscheidet sich von dem am Abend. Mittags gibt es weder Meeresfrüchte noch wird der mongolische Grill angeworfen, an dem sich die Gäste ihre Gerichte frisch zubereiten lassen können. Dementsprechend unterscheidet sich der Preis. Das Buffet decke die gesamte asiatische Küche ab, sagt Kim Phan. Sie kommt aus Vietnam; Inhaberin Fang aus China, sie habe 30 Jahre Gastronomie-Erfahrung in allen Bereichen in den Niederlanden gesammelt. „Jetzt liegt der Fokus voll auf Würselen“, sagt sie. Managerin Phan lebt in Würselen und habe in der Vergangenheit Restaurants in Aachen und ebenfalls im Nachbarland geführt.

„Das Essen wird hier frisch zubereitet und wir werden das Angebot regelmäßig erweitern“, sagt Kim Phan. „Und an Feiertagen oder an Valentinstag oder Muttertag werden wir spezielles Essen anbieten, das über den Standard hinaus geht.“ Zum Start stehen rund zehn Servicekräfte bereit, wenn es jetzt nach der Wiedereröffnung schnell anlaufe, wachse das Team, sagt Phan.

Die Auswahl ist groß: Zwischen asiatischer Küche findet sich übrigens auch Mediterranes. Foto: MHA/Carsten Rose