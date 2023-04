Digitale Infrastruktur : Glasfaserausbau in Würselen startet in wenigen Wochen

Geben den Startschuss für den Bau des Glasfasernetzes in Würselen: Lucas Pendzialek vom Generalunternehmer Fiber Experts, Bürgermeister Roger Nießen, Telekom-Gebietsmanager Frank Pischke und Städteregionsrat Tim Grüttemeier. Foto: Jan Mönch

Würselen Die Telekom wird in Würselen bis Ende kommenden Jahres ein modernes Netz aufbauen. Eigentümer können ihre Immobilie kostenfrei anschließen lassen.

Die Bedeutung einer leistungsfähigen Internetverbindung kann man heute schwerlich zu hoch hängen. Deshalb übertrieb Bürgermeister Roger Nießen (CDU) vermutlich nicht, als er am Montag von „einem der wichtigsten Standortfaktoren neben Gas und Wasser“ sprach. Anlass für seine Worte war Besuch der Telekom. Der Konzern wird in Würselen die nächste Epoche der digitalen Infrastruktur einläuten und ein superschnelles Glasfasernetz bauen. Ende dieses, Anfang kommenden Monats wird es losgehen.

Das weckt Erinnerungen an die Nachbarstadt Alsdorf. Erst vor wenigen Wochen war bekanntgegeben worden, dass die Telekom dort – ebenfalls ab Mai – ein Glasfasernetz aufbauen wird. Zunächst in Mitte, Kellersberg, Ofden und Busch. Danach in der Altgemeinde Hoengen.

Ganz Ähnliches wurde nun in Würselen verkündet. Im Rahmen eines Pressegesprächs erläuterten Bürgermeister Nießen, Telekom-Gebietsmanager Frank Pischke, Lucas Pendzialek vom Generalunternehmer Fiber Experts aus Köln und Düsseldorf sowie Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier (CDU) die Einzelheiten des zukunftsträchtigen Projekts.

Demnach beschränkt der Bau des Glasfasernetzes sich zunächst auf Würselen-Mitte. Allein in diesem Gebiet geht es um bis zu 14.000 Haushalte und eine Investition von 10 bis 15 Millionen Euro – ohne Förderung, ohne öffentliche Mittel. Die neuen Anschlüsse werden auf eine Geschwindigkeit von bis zu einem Gigabit die Sekunde kommen, Geschäftskunden können sogar 100 Gigabit die Sekunde buchen.

Die Bauarbeiten starten in der Friedrichstraße, von dort aus wird die Tätigkeit sich „eisblumenförmig“ über die Innenstadt ausbreiten, wie Lucas Pendzialek es ausdrückt. 800 Kilometer Glasfaser werden verlegt und 84 Verteiler geschaffen. Mitte bis Ende 2024 soll alles fertig sein.

Die Zielsetzung des Generalunternehmers besteht in sogenannten Tagesbaustellen. Will heißen: Morgens werden die verkehrsrechtlichen Anordnungen aufgestellt, den Tag über findet der Tiefbau in einer Tiefe von 45 Zentimetern statt, abends ist die Baustelle wieder geschlossen – und am kommenden Tag weitergewandert. Dass das auf ausnahmslos jedem Meter genauso funktioniert, wollte Pendzialek am Montag zwar nicht versprechen, „es wird neuralgische Punkte geben“. Anlieger sollten aber in aller Regel nicht zu befürchten haben, sich wochenlang mit einer Baustelle vor der Haustür konfrontiert zu sehen.

Wie schon in Alsdorf, so haben nun auch Eigentümer in Würselen die Chance, ihre Immobilie kostenfrei anschließen zu lassen. Das Angebot gilt bis zum 31. August dieses Jahres. Für die Anpassung der Technik im Gebäudeinneren fallen freilich Kosten an. Für die Nutzung des Glasfaseranschlusses ist ein Vertrag mit einem Telekommunikationsanbieter notwendig. Das kann, muss aber nicht die Telekom sein. Mit O2, NetCologne, 1&1 und Vodafone wurden bereits Verträge zur Nutzung der neuen Infrastruktur geschaffen, erklärt Frank Pischke.

Die langfristige Zielsetzung besteht darin, das gesamte Stadtgebiet mit dem Glasfasernetz abzudecken. „Die Planung für Bardenberg, Pley und Weiden ist bereits angestoßen“, erklärt Bürgermeister Nießen. „Wir stehen weiterhin in engem Kontakt mit der Telekom, um perspektivisch auch Euchen und Linden-Neusen an das Glasfasernetz anzuschließen.“