Kostenpflichtiger Inhalt: Thema Pflegeberufe am RMK : Gesteigerte Wertschätzung eingefordert

Setzen sich in ihrem interessanten, aber auch fordernden Beruf voll und ganz ein: Roman Mörsen, stellvertretender Teamleiter Intensivstation, und Sabrina Spöhrer, Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin am RMK. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Würselen Pflegeberufe im Blick: Die Zahl der Bewerber am Rhein-Maas Klinikum ist weiter auf hohem Niveau. Ausgebildet wird in enger Kooperation mit dem Bildungszentrum Pflege und Gesundheit in der Städteregion Aachen. Große Chancen sehen die Verantwortlichen in der neuen generalistischen Ausbildung um zur Pflegefachfrau/-mann.