Neuefeind GmbH in Würselen : Gericht ordnet Insolvenz in Eigenverwaltung an

Gericht ordnet Insolvenz in Eigenverwaltung an

Neuefeind GmbH in Würselen

Soll in sogenannter Eigenverwaltung saniert werden: der Gebäudetechniker Neuefeind in Würselen. Foto: Jan Mönch

Würselen Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Firma Neuefeind aus Würselen Antrag auf Insolvenz gestellt hat. Nun hat das zuständige Amtsgericht die entsprechende Anordnung getroffen.

Die Dipl.-Ing. Gerhard Neuefeind GmbH aus Würselen soll auf dem Wege der sogenannten Eigenverwaltung saniert werden. Das hat das zuständige Amtsgericht angeordnet. Dass das Unternehmen Antrag auf vorläufige Insolvenz gestellt hat, war bereits am Dienstag bekannt geworden, den Vollzug meldet nunmehr die Trierer Calvias Holding, zu der der traditionsreiche Gebäudetechniker mit Sitz an der Krefelder Straße/Ecke Willy-Brandt-Ring seit 2016 gehört.

Eine Insolvenz in Eigenverwaltung bedeutet, dass die Verantwortlichen von Neufeind die Verfügungsgewalt behalten, mit dem Ziel das Unternehmen zu sanieren. Die Unternehmensführung geht also nicht an einen Insolvenzverwalter.