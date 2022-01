Ermittlungen laufen : Geldautomat wird zum dritten Mal das Ziel von Kriminellen

Würselen Zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen kam es in der Sonntagnacht in Würselen zur versuchten Sprengung eines Geldautomaten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, versuchten bisher unbekannte Täter am Sonntag erneut den Geldautomaten im Parkhaus an der De-Gasperi-Straße zu sprengen. Ein Zeuge rief um kurz vor 2 Uhr die Polizei an und berichtete von „explosionsartigen Geräuschen im Gewerbegebiet“.