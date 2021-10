Unklarer Geruch : Fehlalarm sorgt für Großeinsatz am Rhein-Maas-Klinikum

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort. Foto: Ralf Roeger

Würselen Ein unklarer Geruch am Rhein-Maas-Klinikum in Würselen hat am Donnerstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Fehlalarm am Rhein-Maas-Klinikum in Würselen hat am Donnerstag zahlreiche Feuerwehrkräfte auf den Plan gerufen.

Die Feuerwehr sei gegen 17.05 Uhr alarmiert worden, sagte Ralf Jüsgens, Sprecher der Feuerwehr Würselen, auf Nachfrage. Ein „unklarer Geruch“ in der Wäscherei habe für Aufregung gesorgt und rund 50 Kräfte auf den Plan gerufen.

Messungen vor Ort hätten dann schnell ergeben, dass keine giftigen Stoffe ausgetreten seien. „Der Geruch stammte vermutlich aus einem Kanister mit Reinigungsmitteln“, sagte Jüsgens.

(red)