Euchener Straße in Würselen nach Unfall zeitweise gesperrt

Update Würselen Wegen eines Unfalls war die Euchener Straße in Würselen am Freitag für kurze Zeit gesperrt.

Die Fahrbahn der Euchener Straße in Würselen ist am Freitag zeitweise gesperrt gewesen. Wie die Polizei berichtet, kam am Vormittag ein Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin sei dabei leicht verletzt worden. Im Anschluss wurde die Straße bis etwa 11.45 Uhr gesperrt.