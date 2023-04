Projekt „Rucksack“ beginnt : Erste Arbeiten für den Anbau der Gesamtschule Würselen

Würselen Ferienzeit bedeutet: Bauzeit. Derzeit zu beobachten an der Gesamtschule Würselen.

Rostfarbene Stahlplatten sind der rote Teppich eines Baggerfahrers. Der Eingang des Schulhofs der Gesamtschule, der seitliche Weg zum rückwärtigen Schulhof und das dortige Basketballfeld sind aktuell mit besagten Platten ausgelegt, damit der gepflasterte Boden von den Arbeiten am „Rucksack“ keinen Schaden nimmt. Vor Ostern sind die ersten Maßnahmen für den Erweiterungsbau, der vorgenannten Namen trägt und die zwei Enden des Schulgebäudes in südöstlicher Richtung verlängert, gestartet. Sichtbar waren etliche überdimensionierte Maulwurfshügel, die die Kampfmittelsondierung hinterlassen hatte.

In der kommenden Woche sind nach Angaben der Stadt Würselen die Gründungsarbeiten für Fundament und Bodenplatte an der Reihe. Dabei handelt es sich mit um die geräuschintensivsten Arbeiten, die bewusst in die Ferienzeit gelegt worden sind. Wenn der Unterricht am 18. April wieder beginnt, laufen die (leiseren) Arbeiten parallel weiter.