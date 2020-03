Kostenpflichtiger Inhalt: Gnadenhof Arche : Eine Infektion wäre ein ernstes Problem

Besetzung im Notprogramm: Stefan Puhl, stellvertretender Geschäftsführer des Tierschutzvereins Gnadenhof, hat in der Krise aktuell so wenig Mitarbeiter im Einsatz, wie es die Versorgung der Tiere zulässt. Foto: Conny Stenzel-Zenner

Würselen Der Gnadenhof für Tiere in Euchen läuft personell derzeit im Notprogramm. Um die ehrenamtlichen Mitarbeiter so gut es geht vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, sind nur so viele im Einsatz, wie für die Versorgung der Tiere nötig sind.