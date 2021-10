Freizeitbad in Würselen : Ein Zelt als Dach bleibt nicht die einzige Maßnahme im Aquana

Foto: MHA/Karl Stüber

Würselen Das Außenbecken des Freizeitbads in Würselen ist eingehüllt. Innen wird das Sportbecken saniert – die Schäden sind aber nicht so stark, wie befürchtet. Was es sonst noch zu tun gibt.