Kostenpflichtiger Inhalt: Gasverdichterstation am Aachener Kreuz : Ein stilles Großprojekt ist vollendet

Die Verdichterstation setzt sich aus drei Einheiten zusammen, jede leistet 18.500 PS. Foto: Jan Mönch

Würselen Die Gasverdichterstation am Aachener Kreuz ist am Donnerstag in Betrieb genommen worden. Die Stadt Würselen hatte eine Feier mit 50 geladenen Gästen genehmigt – unter ihnen Ministerpräsident Armin Laschet.