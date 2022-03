Auto prallt gegen Baum : Duffesheider Weg in Würselen nach schwerem Unfall gesperrt

Die Polizei hat den Duffesheider Weg in Würselen komplett gesperrt. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Würselen Ein Auto ist am Donnerstagmorgen auf dem Duffesheider Weg in Würselen frontal gegen einen Baum geprallt. Die Polizei hat die Straße komplett in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 6 Uhr am Donnerstag zu dem schweren Alleinunfall. Der Wagen war von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum am Straßenrand geprallt. Dabei wurde ein Insasse verletzt.

Die Polizei hat den Duffesheider Weg in Würselen zwischen dem Kreisverkehr Birk und der Würselener Straße komplett zur Unfallaufnahme gesperrt. Die Dauer der Sperrung ist noch nicht absehbar. Verkehrsbehinderungen sind nicht vermeidbar. Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

Auch ein Hubschrauber ist bei dem schweren Unfall im Einsatz. Über den genauen Unfallhergang sowie die Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Informationen.

Wir berichten weiter.

