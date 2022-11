Partei-Fraktion hakt nach : Der Wunsch nach mehr Jugendbeteiligung in Würselen

Ein Beispiel für Jugendbeteiligung: Im Stadtpark laufen auf Wunsch der Teenager die Planungen für einen sogenannten Pumptrack, der die bisherige in die Jahre gekommene Skateanlage ablösen wird. Foto: MHA/Carsten Rose

Würselen Die Partei-Fraktion in Würselen will Kindern und Jugendlichen mehr Mitbestimmungsrecht geben. Ein Antrag dazu stammt aus Januar 2021 – was ist daraus geworden?