Mutter und Säugling sterben : Der Unfallfahrer von Kaisersruh weint vor Gericht bitterlich

Köln Der Unfall erschüttert im September 2021 die Region: An einer Bushaltestellte zwischen Aachen und Würselen sterben eine junge Mutter und ihre zehn Wochen alte Tochter. Jetzt wurde der Unfallfahrer verurteilt.

Es war ein tragischer Unfall, bei dem eine junge Mutter und ihre zehn Wochen alte Tochter ihr Leben ließen: Am 1. September 2021 stand die 21-Jährige mit Kinderwagen an der Bushaltestelle Kaisersruh an der B57 in Fahrtrichtung Würselen, als der damals 19-jährige Destine E. mit einem Kleintransporter nach einem Fahrfehler Mutter und Kind erfasste. Das Neugeborene starb noch am Unfallort, die Mutter wenige Stunden später in einem Krankenhaus.