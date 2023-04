Stadtentwicklung in Würselen : Der Investor würde auf dem Singer-Gelände am liebsten sofort loslegen

Das Singer-Gelände aus der Vogelperspektive: Entwürfe dafür, wie es hier künftig aussehen könnte, gibt es nicht. Noch nicht. Foto: Andreas Steindl

Würselen Die Landmarken-Gruppe hat Anwohner zu ihren Wünschen für die Entwicklung des Singer-Geländes, der prominentesten Würselener Industriebrache, befragt. Zwei Architekten der Aachener Projektentwickler verraten, was dabei herausgekommen ist – und wie es weitergeht.

Die Entwicklung des Singer-Geländes kommt vielen Menschen in Würselen längst wie eine unendliche Geschichte vor. Seit die Produktion am 31. März 2005 eingestellt wurde, war der Abriss der Fabrik gute zehn Jahre später die einzige gravierende Veränderung auf dem weitläufigen Areal. Die Schotterwüste ist mit einiger Wahrscheinlichkeit die wertvollste innerstädtische Brache, die unsere Region zu bieten hat, doch das Potenzial wurde bislang nicht gehoben.

Vor knapp zwei Jahren hat das Singer-Gelände seinen Besitzer gewechselt, zu einem unbekannten Preis ging es vom Konzern Groz-Beckert an die Aachener Landmarken-Gruppe. Sichtbares hat sich seitdem zwar noch immer nicht getan. Doch zwei Vertreter des Unternehmens – Projektleiterin Friederike Fugmann und Sebastiaan Gerards, Leiter der Quartiersentwicklung bei Landmarken – lassen im Gespräch mit unserer Zeitung keinen Zweifel daran, dass sie lieber morgen als übermorgen konkret werden würden. Die Entwicklung des Singer-Geländes ist also mit großer Sicherheit doch eine endliche Geschichte. Doch momentan sind Würselens Politik und Verwaltung am Zuge. Was nicht bedeutet, dass die seit dem Besitzerwechsel vergangene Zeit ungenutzt verstrichen wäre.

Die Postkarten-Aktion: Sie ist mit dem Projekt Singer-Gelände geboren, sagt Sebastiaan Gerards. Das Unternehmen hat also das erste Mal auf diesem Wege den Dialog mit den direkten Anliegern eines Grundstücks gesucht. Wer wollte, konnte auf der Postkarte seine Gedanken zur Zukunft des Singer-Geländes aufschreiben. Oder anrufen. Oder eine E-Mail schreiben. „Wir wollen uns die Gemengelage vor Ort ganz genau anschauen“, betont Architektin Friederike Fugmann. „So können wir Konflikte vermeiden.“

Die Rückmeldungen: Binnen einer Frist von sechs Wochen nach dem 11. Januar habe Landmarken mehr als 30 Rückmeldungen erhalten. Laut Gerards eine gute Quote. Wie vielen Anliegern und Geschäftsleuten Landmarken eine Postkarte eingeworfen hat, sei nicht festgehalten.

Aus dem Stimmungsbild hat Landmarken sechs wiederkehrende Aspekte herausdestilliert. Grünflächen und Freiraum spielen demnach für das Quartier eine große Rolle. In Sachen Wohnraum ist Vielfalt gewünscht – ein „Quartier für alle“ sei das Ziel. Integriert werden sollen Angebote für Jugendliche und Familien. Und die Bebauung selbst? Bestenfalls „nicht so einheitlich“ und „hochwertig gestaltet“, sagt Projektleiterin Fugmann. Hinzu kommen die Themen Parken/Verkehr und Versorgung (Drogeriemarkt, Gastronomie).

Bei einer Umfrage dieser Zeitung Mitte Februar unter Einzelhändlern an der Kaiserstraße kam der Vorschlag eines neuen Parkhauses auf dem Singer-Gelände nahe der Einkaufsstraße, um den Menschen das Shoppen in Würselen schmackhafter zu machen. Darauf angesprochen, sagt Sebastiaan Gerards: „Die Idee finden wir sehr gut. Ein mögliches Parkhaus ist auf jeden Fall ein Baustein, den man untersuchen sollte.“

Da es bislang keine Entwürfe für das künftige Erscheinungsbild des Geländes gebe, sei es laut Fugmann ein „guter Zeitpunkt“, die Interessen der Anliegerschaft mitzudenken. „Wir werden jetzt Leitplanken für den Wettbewerb definieren“, sagt Gerards. „Es ist sinnvoll, mit Mut und Ambitionen an das Projekt heranzugehen.“

Obwohl mittlerweile zu den Akten gelegte Entwürfe, die potenzielle Investoren in der Vergangenheit vorgelegt hatten, auch an ihrer Wuchtigkeit scheiterten, möchte Gerards derzeit keine Geschosszahl der Gebäude ausschließen. Derweil sei es möglich, dass weitere private Grundstücke in die Planungen einbezogen werden könnten. Aber Gerards betont: „Das ist nicht die Zielsetzung.“ Ähnliches gilt für die Kalkhalde Richtung Elchenrather Straße: Sie könnte integriert werden (mit einer Treppe?), werde aber nicht bebaut.

Die Rolle Achim Großmanns: Auch der ehemalige Bundestagsabgeordnete der SPD, der seit seiner Kindheit in unmittelbarer Nähe zu Singer lebt, hat sich an der Erhebung durch Landmarken beteiligt. Dabei hat er sich allerdings nicht auf die Postkarte beschränkt, sondern eine umfangreiche Ausarbeitung nach Aachen geschickt. Seine Ideen drehen sich darum, dem Erbe Singers Tribut zu zollen und den ehemaligen Treppenturm nachzubauen. Bei nicht wenigen Alteingesessenen dürfte die Idee gut angekommen sein. Dass in Würselen viel Wert auf das Andenken Singers gelegt wird, weiß man spätestens seit Sommer vergangenen Jahres. Die Verwaltung taufte das Projekt damals aufgrund seines vermeintlich verbrannten Namens in „Kalkhaldenquartier“ um und erntete dafür entrüstete Reaktionen.

Friederike Fugmann und Sebastiaan Gerards zeigen sich im Gespräch mit unserer Zeitung beeindruckt von Großmanns Expertise in Sachen Singer und offen dafür, in der Tat das ein oder andere bauliche Zitat in die Bebauung einfließen zu lassen. Dass ein ganzes Gebäude vor der Wiederauferstehung steht, schließen die beiden Architekten aber weitgehend aus. Zu Großmann wollen sie den Kontakt halten. Fugmann: „Der Beitrag von Herrn Großmann ist wahnsinnig wertvoll, weil viel Wissen und gute Ideen darin stecken.“

Was die Stadt zu tun hat: Die Verwaltung erstellt laut Bürgermeister Roger Nießen derzeit eine Vorlage für den Stadtentwicklungsausschuss am Dienstag, 25. April. Ein Termin, den Friederike Fugmann und Sebastiaan Gerards sehnlichst erwarten – mit dem politischen Beschluss zu einem Wettbewerbsverfahren kann Landmarken das Projekt anschieben. Der Ausschuss entscheidet über die Art des Wettbewerbs. Die Verwaltung präferiert nach Aussagen von Bürgermeister Nießen gegenüber der Redaktion ein „dialogisches Werkstattverfahren“. Demnach solle es mehrere Arbeitskreise geben, bei denen die Bürgerinnen und Bürger intensiv eingebunden werden. „Die Menschen können partizipieren“, betont Nießen.

Die beiden verschiedenen Wettbewerbe für das Kinkartz-Gelände und die Broichweidener Mitte hält Nießen beim Singer-Areal für ungeeignet – eben weil die Bevölkerung nicht oder nicht intensiv genug beteiligt worden war. Darüber hinaus werde die Aufgaben- und Problemstellung für die Brachfläche im Herzen der Stadt viel komplexer.

Im Gespräch mit der Redaktion äußerte Landmarken-Abteilungsleiter Sebastiaan Gerards, dass das nötige Verkehrsgutachten im besten Fall bereits bis Ende des Monats fertig sei, aber mindestens schon von der Stadt beauftragt. Von dem Verkehrskonzept sind zum Beispiel die Dichte der Bebauung und die Anzahl der Wohnungen abhängig. Die Verwaltung kann bislang jedoch keinen dieser Wünsche erfüllen. Laut Nießen ist das Konzept noch nicht beauftragt, man sei aber in „finalen Gesprächen“ mit zwei potenziellen Büros. Das sind übrigens die beiden aus Aachen, die sich hälftig mit dem Gutachten rund um den Ausbau der Gesamtschule unweit des Singer-Areals beschäftigt haben. Die Experten „fangen also nicht bei null an“, betont Nießen.

Wie es weiter geht: Für die Vorbereitung des Wettbewerbs mit allen Vorgaben und Problemstellungen geht Sebastiaan Gerards in aller Unverbindlichkeit von einer Dauer von etwa sechs Monaten aus. Weitere sechs Monate später könnten die ersten Entwürfe präsentiert werden. „Wir versprechen nichts, aber innerhalb eines Jahres könnten wir einen Maßstab haben und Bilder erzeugen“, sagt Gerards. Allerdings sei zunächst die Stadt am Zuge. „Wir hoffen auf Vertrauen. Wir sind nicht gekommen, um Eigentumswohnungen zu bauen und schnell zu verkaufen. Landmarken wird sich langfristig in Würselen engagieren.“