Schulentwicklung in Würselen : Der Gesamtschule steht ein chaotisches Halbjahr bevor

Die Baustelle im rückwärtigen Teil des Schulgeländes: Noch diese Woche soll mit dem Hochbau begonnen werden. Foto: Jan Mönch

Würselen In einem Monat werden 160 neue Schüler an Würselens Gesamtschule begrüßt. Leider ist der Anbau noch nicht fertig, was bedeutet, dass es eng wird. Sehr eng sogar.

Ein glasklares Versprechen war es der Formulierung nach zwar nicht. Die Hoffnungen der Schulgemeinde weckte der Beigeordnete René Strotkötter natürlich dennoch, als er im September vergangenen Jahres dies hier sagte: „Wir gehen davon aus, dass der Rucksack zum nächsten Schuljahr bezugsfertig ist.“

„Rucksack“ ist der Begriff, der sich für den Anbau an die Würselener Gesamtschule durchgesetzt hat: Er wird dem Bestandsgebäude im rückwärtigen Teil quasi hinten draufgepackt. Genau genommen handelt es sich um zwei „Rucksäcke“: Jeder der beiden Gebäuderiegel soll einen bekommen, aus Betonfertigteilen zusammengesetzt durch die Firma Goldbeck, Kostenpunkt: fünf Millionen Euro.

Das „nächste Schuljahr“ jedenfalls beginnt in ziemlich genau einem Monat, und wer einen Blick auf den hinteren Teil des Schulgeländes riskiert, der stellt fest, dass gerade mal die Gründungsarbeiten abgeschlossen sind. Die Hoffnungen der Schulgemeinde wurden enttäuscht.

„Das ist eine Suppe, die Verwaltung und Koalition der Schule sehenden Auges eingebrockt haben“: Andreas Dumke (SPD), Vorsitzender des Bildungsausschusses. Foto: Presseamt Würselen/FABIAN NAWRAWTH

Dass der „Rucksack“ doch erst zum Jahresende fertig wird, hat sich schon frühzeitig abgezeichnet und wurde schon vor Monaten kommuniziert. Dieser Zeitplan immerhin kann – jedenfalls nach Stand der Dinge – wohl eingehalten werden, wie eine Anfrage an die Stadt ergibt. Wichtigster Grund für die Verzögerung sei, dass die Bauarbeiten der Lärmentwicklung wegen überwiegend in den Ferien stattfinden sollen, heißt es.

Während das Schulgebäude also langsamer wächst als notwendig, ist bei der Schulgemeinde das genaue Gegenteil der Fall. Sechs neue Eingangsklassen werden in einem Monat an der Krottstraße begrüßt, rund 160 Kinder. Man muss sich vor Augen halten, dass das im Falle der Gesamtschule bedeutet, dass tatsächlich 160 Kinder mehr da sein werden als im vergangenen Schuljahr, da es noch keinen 13. Jahrgang gab, der dafür nun Platz macht. Bislang gab es an der noch jungen Schule gar keine Oberstufe, sie läuft sozusagen von den unteren zu den oberen Jahrgängen voll. Ab August wird erstmals eine elfte Jahrgangsstufe unterrichtet.

Die Schulleitung war diese Woche nicht zu erreichen, es sind ja Ferien. Die Vorsitzende der Schulpflegschaft, Claudia Beckers-Dohlen, war aber zu sprechen. „Es steht ein hartes halbes Jahr bevor", sagt sie. Und auf die Frage, ob es übertrieben sei, chaotische Zustände zu erwarten, sagt sie: „Nein, das ist nicht übertrieben." Dass der „Rucksack" fehlt, sei gar nicht mal ganz so tragisch, der sei eh „nur ein Tropfen auf den heißen Stein". Allerdings sei der hintere Schulhof nun eine Baustelle und könne nur teilweise genutzt werden. Die älteren Schüler werden sich also wohl oder übel dort oder auf dem vorderen Schulhof knubbeln müssen, zwischen dem Bestandsgebäude und den Containern, die als kostspielige Provisorien für den Unterricht aufgestellt wurden. Mit den Containern habe die Stadt gute Arbeit geleistet, sagt Beckers-Dohlen, sie seien nicht wesentlich schlechter als richtige Unterrichtsräume. „Die Temperaturen sind darin jetzt im Sommer etwas höher als im Schulgebäude. Aber die Container sind längst nicht das Übel, nach dem es klingt."

„Wichtig ist, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind“: Balthasar Tirtey, Ratsherr der CDU und Mitglied des Bildungsausschusses. Foto: Jan Mönch

Balthasar Tirtey, Ratsherr der CDU und Mitglied des Bildungsausschusses, relativiert gegenüber unserer Zeitung das Szenario von den chaotischen Zuständen. „Wenn die Situation überraschend käme, würde man vielleicht im Chaos landen. Aber dass der Rucksack noch nicht fertig wird, wurde frühzeitig kommuniziert“, sagt er. Dass es zum kommenden Schuljahr nicht klappe, habe übrigens auch damit zu tun, dass die Politik Änderungswünsche in die Planung eingebracht habe. Beispielsweise seien nach der ursprünglichen Planung insgesamt elf WCs für die Jungen, aber nur sieben für die Mädchen vorgesehen gewesen. „Wir haben darauf bestanden, dass es gleich viele sein müssen.“ Dass der Bau nun etwas länger dauere, sei jedenfalls besser als ein Schnellschuss. „Einen Schnellschuss haben wir gemacht, als die Schule geplant wurde. Wichtig ist, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind.“

Andreas Dumke (SPD), Vorsitzender des Bildungsausschusses, teilt die Befürchtungen der Schulpflegschaftsvorsitzenden hingegen uneingeschränkt. „Die Situation wurde ohne Not heraufbeschworen, weil der politische Wille war, die Schule so schnell wie möglich auf sechs Züge zu erweitern, ohne dass die Voraussetzungen geschaffen sind. Das hätte auch die Schulleitung gern anders gehabt“, sagt er. „Die Anmeldezahlen haben das natürlich hergegeben. Aber ich war immer ein Gegner der sechs Züge und meine Fraktion im Übrigen auch. Jetzt zahlt die Schulgemeinschaft den Preis. Das ist eine Suppe, die Verwaltung und Koalition der Schule sehenden Auges eingebrockt haben.“

Kaum erquicklicher als auf dem Schulhof dürfte die Situation kommendes Schuljahr in der Mensa ausfallen, die wie das gesamte Schulgebäude völlig am Bedarf vorbei, also viel zu mickrig geplant wurde. Die dort herrschenden Zustände hatte Schulpflegschaftsvorsitzende Beckers-Dohlen vergangenes Jahr in einem offenen Brief angeprangert und unter anderem diese prägnante Formulierung gewählt: „In zwei Schichten zu je 45 Minuten müssen in der Mittagspause über 600 Schüler mit Essen versorgt werden (…). Die Folgen: Maximal acht Minuten bleiben jedem Kind, um sich am Eingang mit dem Mensachip einzuloggen, an der Ausgabetheke das Essen zu holen, zum Sitzplatz zu gehen und das Mittagessen hinunterzuschlingen.“ So sah die Situation damals aus. Und nun kommen noch einmal 160 hungrige Mäuler hinzu.

Am Bestandsgebäude wurden bereits die Türen angebracht, die später in den „Rucksack“ führen sollen. Foto: Jan Mönch

Für die Verköstigung der Kinder ist Dagmar Thorand zuständig, die Ratsfrau der SPD ist Vorsitzende des Mensavereins. Thorand hatte bereits vor der Erweiterung der Gesamtschule auf sechs Züge darauf hingewiesen, dass die Mensa zu klein sei. Mit Blick auf die nunmehr kommende Herausforderung sagt sie, dass ihr Team sich „ganz gut“ vorbereitet habe, räumt aber ein, dass sich erst noch zeigen müsse, ob sie zu händeln sein wird. Die Anpassung des Ausgabebereichs, den die Stadt angekündigt habe, lasse noch auf sich warten. So oder so bleibe jedenfalls ausgeschlossen, dass der Mensaverein sein ursprüngliches Konzept mit drei Buffets für Salat, Hauptgericht und Nachtisch umsetzen kann.

Ebenso wie Claudia Beckers-Dohlen sieht auch Dagmar Thorand einige Fragezeichen hinter dem kommenden halben Jahr stehen, und zwar nicht nur bezüglich der Mensa. Ihren Informationen nach wurden sämtliche AGs gestrichen, einmal des Platzmangels wegen, aber auch, weil von 15 neuen Lehrerstellen nur vier hätten besetzt werden können. Die Schulleitung trage sich nun mit der Hoffnung, Referendare zugewiesen zu bekommen.

Am größten ist die Anspannung der Schulgemeinschaft aber mit Blick auf den Standort des großen Neubaus. Es steht die nach wie vor offene Frage im Raum, ob der gleich nebenan im Bereich der Turnhalle entstehen soll oder aber am knapp zehn Minuten Fußweg entfernten Lindenplatz. Die Schule wünscht sich naheliegenderweise ersteres, und vergangenes Jahr war noch die Rede davon, dass die Entscheidung bis Ende ebendieses Jahres fallen soll. Sie fiel aber nicht, stattdessen wurde ein Verkehrsgutachten abgewartet, das mittlerweile vorliegt, aber von der Stadt bislang unter Verschluss gehalten wird.

Bildungsausschussvorsitzender Dumke quittiert das mit „Befremden“ und sagt: „Es nährt sich der Verdacht, dass das Gutachten nur vorgeschoben ist, um die Uneinigkeit nicht zutage treten zu lassen, die hinsichtlich der Standortfrage in der CDU-Fraktion oder in der Koalition herrscht.“ Der Lindenplatz würde für die Schule „logistischen Wahnsinn“ bedeuten, und dass Einzelne gegen den Standort Krottstraße sind, lasse ihn an deren Sachverstand zweifeln. Und daran, dass es ihnen um die Schule geht. Die Aussage dürfte auch auf Ratsherrn Hans-Peter Drabent (CDU) gemünzt sein, dessen Garten an das Gesamtschulgelände grenzt und der seit jeher gegen den Standort Krottstraße war.

Schulpflegschaftsvorsitzende Beckers-Dohlen stört sich an der Verzögerung bei der Standortwahl deutlich mehr als an dem verspäteten „Rucksack“. Sie versteht Sinn und Zweck des Gutachtens nicht, schließlich gab es bereits vor geraumer Zeit eine Machbarkeitsstudie, in der es auch um den Verkehr ging und dessen Autoren die Vorteile eindeutig in der Krottstraße sahen. „Die Politik hat die Standortentscheidung immer wieder verschludert“, schimpft Beckers-Dohlen. „Wir rechnen schon damit, dass wir ab dem Schuljahr 2024/2025 eine zweite Lage Container brauchen.“