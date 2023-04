Industriebrache in Linden-Neusen : Der Abbruch von Kronenbrot dauert acht Monate

Würselen Bevor in dem Würselener Ortsteil Linden-Neusen neuer Wohnraum entstehen kann, muss die Kronenbrot-Anlage weichen. Abbruchunternehmer Johannes Schlenter aus Aachen erklärt, wie seine Leute dabei vorgehen werden.

Für den Abbruch der Industrieanlage hat die Aachener H.P. Schlenter GmbH den Zuschlag bekommen. Die Firma ist in der Region alles andere als unbekannt, beispielsweise bereitete sie vor rund zehn Jahren den Boden für das Aquis Plaza in Aachen . Nach dem Großbrand des Werkzeugmaschinenlabors der RWTH Aachen am Campus Melaten 2016 sortierte und entsorgte sie die Brandabfälle und kümmerte sich um den Abbruch der Gebäudereste. Daneben wurden in den vergangenen Jahrzehnten ungezählte kleinere und größere Projekte absolviert. Kronenbrot wird ganz eindeutig zu den größeren zählen, bestätigt Geschäftsführer Johannes Schlenter. Übermäßig anspruchsvoll sei die Aufgabe hingegen nicht. Das liege vor allen Dingen daran, dass die Maschinen über relativ viel Platz verfügen werden, weil das Gelände viel Freifläche bereithält.

Dennoch steht dem Dorf, gerade den unmittelbaren Anliegern, einiges an Geräuschpegel und Baustellenverkehr bevor. „Wir sind immer bemüht, nach Stand der Technik Rücksicht auf das Umfeld zu nehmen. Aber ganz ohne Lärm und Staub geht es nicht“, so Schlenter. Dem Gesetz nach dürfe werktags, also auch samstags, von 7 bis 20 Uhr gearbeitet werden. In der Regel werde man aber um 17 Uhr Feierabend machen. „Es kann auch mal eine Stunde später werden.“ Fünf bis zehn seiner Mitarbeiter werden in der Regel auf der Baustelle aktiv sein, überwiegend Maschinenführer.