Kostenpflichtiger Inhalt: Neueröffnung von Delzepich-Eis : Die Stammkunden pilgern jetzt nach Bardenberg

Ist bei den Ersten im neuen Ladenlokal: Hubert Minten (l.), seit 65 Jahren Fan des cremigen Eises, dessen Erfinder Willi Delzepich auch sein Freund war. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Würselen/Aachen Wer Delzepich-Eis genießen will, muss sich in Geduld üben. Wahre Fans wissen das. So ist es keine Überraschung, dass sich am Gründonnerstag auch an der neuen Adresse, Dorfstraße 25 in Bardenberg, schon deutlich vor der Zeit eine Schlange formiert.