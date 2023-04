Industriebrache in Broichweiden : „Das Wettbewerbsverfahren zu Kinkartz war eher intransparent“

Der Name Kinkartz ist für Broichweiden identitätsstiftend. Trotzdem läuft das in der Planung befindliche Bauprojekt unter dem Namen „Quartier Lambertz“. Foto: zva/Jan Mönch

Interview Würselen Die Architekturstudentin Nadine Willems hat sich mit ihrer Bachelor-Arbeit der Entwicklung des Kinkartz-Geländes gewidmet. Sie ist überzeugt davon, dass es im Sinne des Projekts gewesen wäre, die Bevölkerung stärker einzubeziehen.

Noch wurde auf dem Weg zum „Quartier Lambertz“ in Broichweiden kein einziger Spaten in die Erde gestoßen, das Projekt zur Folgenutzung des Kinkartz-Geländes befindet sich in der Planung. Die RWTH-Architekturstudentin Nadine Willems hat sich in ihrer Bachelor-Arbeit mit dem Areal und dem Architekturwettbewerb aus dem vergangenen Jahr auseinandergesetzt. Note: 1,0. Besonderes Augenmerk richtete die junge Broichweidenerin auf die Frage nach der Beteiligung der Bevölkerung. Mit eindeutigem Urteil: Es hätte ruhig ein bisschen mehr sein dürfen.

Im Interview mit Redakteur Jan Mönch erklärt Willems, wieso mehr Partizipation im Sinne des Projekts gewesen wäre, wieso man den Namen „Quartier Lambertz“ vielleicht besser nicht gewählt hätte und was die Broichweidener Bevölkerung sich gewünscht hätte.

Die Arbeit besteht aus zwei Teilen, Sie können sie hier und hier in voller Länge lesen.

Frau Willems, Sie haben Ihre Arbeit dem Andenken von Josef Willems gewidmet. Wer war das?

Willems: Das war mein Großvater, der leider vor einigen Jahren verstorben ist. Er hat 35 Jahre bei Kinkartz gearbeitet, und zwar in dem Kesselhaus, wo die Teigwaren produziert worden sind.

Was macht das Kinkartz-Gelände aus fachlicher Sicht interessant?

Willems: Das Gelände liegt jetzt schon seit mehreren Jahren überwiegend brach, und das mitten im Stadtteil. Es handelt sich um ein großes Areal mit viel Potenzial. Der wichtigste Beweggrund, mich in meiner Bachelor-Arbeit damit zu beschäftigen, war der Landeswettbewerb, welcher Fragen in der Bevölkerung von Broichweiden aufwarf: Was geschieht dort, was kommt dort hin? Dazu war leider wenig herauszufinden, der Prozess des Wettbewerbsverfahrens war eher intransparent, eine Bürgerbeteiligung fand nicht statt. Ein Jahr später waren Tatsachen geschaffen.

Sicher kein Einzelfall.

Willems: Wettbewerbe als „qualitätssichernde Instrumente“ in der Stadtentwicklung beinhalten oftmals keine, nicht ausreichende oder lediglich informierende Prozesse der Partizipation in ihrem Planungs- und Verfahrensablauf. Dies steht im Gegensatz zum Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach einer verstärkten Partizipation.

Architekturstudentin Nadine Willems hat sich im Rahmen ihrer Bachelor-Arbeit mit dem Kinkartz-Gelände und dem Wettbewerb zu seiner Gestaltung auseinandergesetzt. Foto: Teresa Herzmann

Waren die Fragen aus der Bevölkerung eher von Sorge oder eher von Neugier getragen?

Willems: Von beidem ein wenig. Die Leute sind ja anfangs meistens eher skeptisch, wenn etwas Neues kommt.

Ist diese Skepsis denn kein guter Grund, die Bevölkerung nicht einzubeziehen?

Willems: Es sollte das Gegenteil der Fall sein: Dass man der Skepsis der Bevölkerung begegnet, indem man sie einbezieht. Akzeptanz und Identitätsstiftung sind viel größer, wenn man die Leute von Anfang an mit ins Boot holt, anstatt Ihnen nur ein fertiges Ergebnis zu präsentieren.

Woher nehmen Sie diese Erkenntnis?

Willems: Für meine Bachelor-Arbeit habe ich die Leute vor Ort befragt. Die Gelegenheit haben manche sofort genutzt, um Kritik und ihre Bedürfnisse zu äußern. Die Erhebung hat deutlich gezeigt, dass die Anliegen und Interessen der Bevölkerung nicht denen des Wettbewerbs entsprachen. Einer Bevölkerung sollte die Gelegenheit gegeben werden, ihre Bedürfnisse, Anliegen und Interessen in den Planungsprozess einbringen zu können, wie ich es in meiner Ausarbeitung getan habe.

Ist die Einsicht, dass die Bevölkerung einbezogen werden sollte, unter Architekten verbreitet, oder vertreten Sie die eher exklusiv?

Willems: Längst nicht jedes Büro befasst sich damit. Es ist aber ein Thema, das an Relevanz gewinnt.

Bringt eine Beteiligung der Bürger so ein Projekt nicht in Verzug?

Willems: Wer einen Wettbewerb auslobt, der formuliert Zielsetzungen für die teilnehmenden Büros. Holt man die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot, mag das zunächst Zeit kosten, erleichtert und beschleunigt aber letztlich den gesamten Prozess. Es fördert die Akzeptanz und die Identitätsstiftung der Bevölkerung mit den Bauvorhaben.

Darf ein Investor, der die Bevölkerung beteiligt, auch auf substanzielle Beiträge hoffen, oder wollen ohnehin alle nur Parkplätze und Gastronomie?

Willems: Ich bin mir sicher, dass es tatsächlich einen Mehrwert für Investoren gibt. Das bestätigen auch die Ergebnisse meiner Befragung. Es sind viele sinnige und realitätsnahe Vorschläge dabei. Es geht um Nutzungsmöglichkeiten, die in Broichweiden nicht vorhanden sind, aber auch zum Beispiel darum, dass das Erbe von Kinkartz stärker gewürdigt werden sollte. Es wurde zum Beispiel vorgeschlagen, den „Süßen Laden“ weiterhin zu erhalten. Viele haben sich ebenfalls gefragt, wieso das Projekt eigentlich unter dem Namen „Quartier Lambertz“ läuft und nicht als „Quartier Kinkartz“. Solche Erkenntnisse sorgen für den Erhalt einer Ortshierarchie. Hier wurde versäumt, einen Bezug zwischen der Bevölkerung und dem neuen Quartier herzustellen.

Die Aachener Landmarken-Gruppe, die das Singer-Gelände in Würselen-Mitte entwickeln wird, hat die Anwohner per Postkarte gebeten, Wünsche und Anregungen zu formulieren. Ein guter Ansatz?

Willems: Das klingt nach einem niederschwelligen Ansatz, der bestimmt gut funktioniert. Es ist auch wichtig, überhaupt eine Möglichkeit zur Beteiligung für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Ob die wahrgenommen wird, obliegt der Eigenverantwortung.

Wie hätte eine Beteiligung der Bevölkerung bei Kinkartz ganz praktisch aussehen können?

Willems: Die Anfangsphase des Wettbewerbs ist am wichtigsten, da bietet es sich an, einen öffentlichen Workshop zu veranstalten oder eine Umfrage zu starten. Aber auch, wenn die Architekten an der Arbeit sind und vielleicht schon die ersten Entwürfe vorliegen, kann man die Bevölkerung noch zu einem gemeinsamen Kolloquium einladen und ihnen Entscheidungskraft verleihen. Ich habe meine Umfrage erst gestartet, als der Wettbewerb schon abgeschlossen war. Trotzdem war das Interesse groß, sich einzubringen, und die Ergebnisse und Erkenntnisse ebenfalls von Relevanz.

Was kam dabei heraus?

Willems: Wenn ein neues Quartier entsteht, geht es um die Aktivierung des Quartiers mit seinem Umfeld. Es sollte einen Grund geben, dort hinzugehen und zu verweilen. Viele wünschten sich Veranstaltungs- und Begegnungsstätten, Freiräume und Grünflächen, eine Förderung von Kindern und Jugend – also eher sozialräumliche Maßnahmen. Vorgeschlagen wurden auch eine öffentlich zugängliche Bürgerhalle, öffentliche Plätze und Cafés. Veranstaltungs- und Begegnungsstätten werden in Broichweiden offenbar sehr vermisst.

Sie wollten von den Probanden auch wissen, wie sie Broichweiden ganz allgemein wahrnehmen.

Willems: Und zwar als sehr sicher, familienfreundlich und seniorengerecht, aber als weniger lebendig, attraktiv und modern. Die Nahversorgung wurde als sehr gut bewertet und Kitas und Schulen als ausreichend vorhanden. Mit der Entwicklung des Stadtteils waren allerdings 69 Prozent „weniger zufrieden“.

Sicher haben Sie sich auch die Siegerentwürfe des Landeswettbewerbs angesehen, die für eine Umsetzung infrage kommen.