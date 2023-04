Wunsch der Stadtratsfrauen : Das Projekt Geburtshaus in Würselen wird konkreter

Würselen Der Würselener Stadtrat hat Geld für ein mögliches Geburtshaus zugesagt. Die Initiatorinnen sind fraktionsübergreifend Frauen. Erstes Treffen mit Hebammen und eine Begehung möglicher Räume geplant.

In Würselen wird die Idee eines Geburtshauses konkreter. Der Stadtrat hat jüngst einer Anschubfinanzierung in Höhe von 25.000 Euro zugestimmt. Somit ist die Politik geschlossen einem Antrag der Frauen in dem obersten Würselener Gremium gefolgt, nach der Schließung der Geburtsstation im Rhein-Maas Klinikum vor fast genau vier Jahren wieder eine Anlaufstelle für Schwangere anzubieten. In den Jahren 2021 und 2022 (hier Stichtag 30. November) waren 360 Kinder außerhalb Würselens zur Welt gekommen, hinzu kamen 13 Hausgeburten.