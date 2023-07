Filme unter freiem Himmel : Was das Würselener Kino Metropolis im Sommer 2023 zu bieten hat

Keine Wolke am Himmel: Auf so ein Wetter wie im Sommer 2022 hoffen die Metropolis-Macher für die kommenden Wochen. Foto: Gerd Möhlendick

Würselen Das neue Filmprogramm startet diese Woche – und die drei Termine für die beliebte Open-Air-Reihe stehen fest.

Das Metropolis ist aus der Sommerpause zurück. Am Donnerstag startet der normale Kinobetrieb – und ab Mitte August die beliebte Open-Air-Reihe. Der Verein um die Vorsitzenden Gerd Möhlendick und Jürgen Kordes lädt dann zu drei Film-Motto-Abenden im Außenbereich ein. Eine Veranstaltungsreihe in Würselen, die verstärkt Publikum aus Aachen und der Städteregion anziehe, wie die Verantwortlichen seit der Premiere im Jahr 2019 festgestellt haben. Im Vor-Corona-Jahr waren es pro Event an die 200 Leute, danach waren es immerhin noch an die 90.

„Wir schreiben ein beliebtes Konzept fort“, betont Gerd Möhlendick. „An den Abenden ist der Rahmen den Filmen angepasst.“ An den Samstagen 19. und 26. August sowie 2. September (Einlass 20 Uhr) laufen in der Reihenfolge die Filme „Soul Kitchen“ (2009), „Yesterday“ (2019) und „Das Leben ist ein Fest“ (2017). Bei diesen Events außer der Reihe ist das Alter der Filme nicht entscheidend, betont Gerd Möhlendick. Die Besonderheiten: Wer zum ersten Film ein aktuelles Rezept für Physiotherapie vorlegen kann, wer beim zweiten Film im Stile der 60er Jahre oder der Beatles gekleidet ist und wer sich zum letzten Film festlich anzieht, bekommt ein dem Abend entsprechenden Drink und Popcorn spendiert.

Sind bereit für die neue Filmsaison im Metropolis: Jürgen Kordes (l.) und Gerd Möhlendick. Foto: MHA/Carsten Rose

Die Ehrenamtler Möhlendick und Kordes geben sich optimistisch, dass die neue Filmsaison gut läuft. „Bei den absoluten Zahlen liegen wir wieder bei denen aus den Vor-Corona-Jahren“, sagt Jürgen Kordes. „Der allgemeine negative Trend im Kinogeschäft hat uns nicht so erwischt.“ An den Donnerstagen, wenn das Standardprogramm läuft, seien in der abgelaufenen Saison im Schnitt 40 bis 60 Leute in den Alten Bahnhof gekommen. Bei den drei Film-Matinées seien es jeweils mehr als 50 gewesen. „Wir wollen uns bei den Filmen immer aus dem Mainstream herauszuhalten“, sagt Jürgen Kordes. „Und dass wir nicht die aktuellsten Filme zeigen, hat für uns den Vorteil, dass viele kommen, die die Filme vorher zum Beispiel in Aachen verpasst haben.“

Stichwort Planung: Ende des Jahres soll es wie vergangenes Jahr eine Weinprobe in Kooperation mit dem Alsdorfer Weltladen geben – zu einem passenden Film, versteht sich. Ein Whiskey-Tasting sei avisiert, aber noch nicht terminiert. Für das Jahr 2024 wird es mit Terminen und Veranstaltungen dann schon etwas schwieriger. Denn im kommenden Jahr sollen Neu- und Umbau des Alten Bahnhofs beginnen. Während der geschätzten zwei Jahren Bauzeit wird das Kino (ziemlich sicher) ins Alte Rathaus in den ehemaligen Sitzungssaal umziehen. Auch deswegen hat der Verein mit 120 Fördermitgliedern und 30 aktiven Ehrenamtlern (auch Nicht-Mitglieder) in der jüngsten Vergangenheit „nichts ins Haus“ in Sachen Reparaturen investiert. Bei der Technik war es ohnehin nicht notwendig, sie wurde Anfang 2022 auf den neuesten Stand gebracht.