Kostenpflichtiger Inhalt: Polizeieinsatz : Corona-Verstöße in Gebetsstätte

Spender für Desinfektionsmittel fehlten in der Gebetsstätte laut Polizei ebenso wie Hinweise auf Abstandsregelungen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Würselen Streitigkeiten innerhalb einer muslimischen Gemeinde in Würselen haben am Sonntag einen Polizeieinsatz nach sich gezogen. Die direkte Konsequenz dürfte so aussehen, dass die Gemeinde sich mit der Corona-Schutzverordnung auseinandersetzen muss.