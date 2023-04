Personalsituation im Rathaus : CDU befürchtet weitere Millionengräber in Würselen

Hat ein massives Personalproblem, und zwar nicht nur in der Breite, sondern auch an der Spitze: Das Würselener Rathaus. Foto: MHA/Carsten Rose

Würselen Würselens Technischer Beigeordneter ist schon seit Monaten nicht im Dienst. Das ist ein Problem für die übrige Verwaltung wie für die zu stemmenden Projekte – und sorgt für gehörig Streit in der Politik.

Der Technische Beigeordnete fehlt seit Jahresbeginn im Rathaus, und dieser Umstand nötigte dem Personalrat jüngst ab, sich initiativ an Würselens Ratsfraktionen zu wenden. Die Führungsaufgaben von Till von Hoegen teilen sich seit drei Monaten Kämmerer Alexander Kaiser und der neue Erste Beigeordnete René Strotkötter auf – beide mehr oder weniger fachfremd. Dies sei schon für sich genommen problematisch, schrieb der Personalratsvorsitzende Frank Poelmanns an die Politik. „In der Folge scheint zunehmend eine Wahrnehmung der Aufgaben, Projekte und Maßnahmen im vorgegebenen Zeitrahmen immer weniger möglich zu sein. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung und die Belastung der Mitarbeiter im Bereich der gesamten Verwaltung.“ Es sei dringend notwendig, den Verwaltungsvorstand aufzustocken.

Die Vorgeschichte der Misere hat sich im Dezember abgespielt. Damals versuchte Bürgermeister Roger Nießen, den Verwaltungsvorstand um eine Person zu erweitern. Der Technische Beigeordnete, Till von Hoegen, sollte dafür einen Großteil seiner Ämter abgeben. Weite Teile des Stadtrats betrachteten das entgegen den Beteuerungen des Bürgermeisters und der schwarz-grünen Koalition als Demontage von Hoegens und stimmten dagegen. Der Plan war – wenn auch knapp – gescheitert.

Kurz darauf erschien von Hoegen das bislang letzte Mal in der Verwaltung. Wie jüngst einer Sitzungsvorlage zu entnehmen war, ist er krankgeschrieben. Ganz offensichtlich wurde mit dem Manöver also das Gegenteil dessen erreicht, was beabsichtigt war: Der Verwaltungsvorstand, jedenfalls dessen arbeitsfähiger Teil, ist kleiner geworden statt größer. Und dem Technischen Dezernat, das einen gewaltigen Investitionsstau abarbeiten müsste, fehlt die Führung. Wie lange noch? Das scheint zur Stunde völlig ungewiss. Wann mit von Hoegens Rückkehr zu rechnen ist, vermochte er auf Anfrage der Redaktion nicht sagen. Er deutete indes an, dass er ins Rathaus zurückkehrt.

Das Problem seiner Abwesenheit wurde bislang eher behelfsmäßig gelöst. Für Kämmerer Kaiser und den Ersten Beigeordnete Strotkötter (eigentliche Fachbereiche: Soziales, Kultur, Sport), die mit Bürgermeister Nießen den verbliebenen Verwaltungsvorstand bilden, bedeutet das, dass sie sich in bislang fremde Themen reinfuchsen und diese mit ohnehin viel zu wenigen Mitarbeitern bearbeiten müssen. Zwölf-Stunden-Tage (oder mehr) sind für Kaiser und Strotkötter keine Seltenheit mehr. Im Rathaus herrscht Konsens darüber, dass es so besser nicht mehr allzu lange weitergehen sollte. Vor diesem Hintergrund also ist der Hilferuf des Personalrats zu sehen.

Zurzeit sind nur drei Mitglieder des Verwaltungsvorstands im Rathaus an Bord (v. l.): Bürgermeister Roger Nießen, Kämmerer Alexander Kaiser und Erster Beigeordneter René Strotkötter. Foto: MHA/Carsten Rose

CDU und Grüne reagierten auf das Schreiben, indem sie für den jüngst verabschiedeten Stellenplan eine neue Stelle beantragten, zu besolden nach A15. So viel verdient normalerweise ein Beigeordneter oder ein Dezernent. Doch der Antrag fand im Rat keine Mehrheit. Christoph Küppers, Fraktionsvorsitzender der SPD, machte im Rahmen der Ratssitzung deutlich, dass man über eine so kostspielige Maßnahme erst einmal sprechen müsse. Schwarz-Grün habe versucht, „klammheimlich“ einen neuen Beigeordneten zu installieren. Auch Hans Carduck (FDP) befand, dass es „eine Zumutung“ sei, ohne Vorbereitung abstimmen zu lassen. Michaela Benja (UWG) fand die Maßnahme „ehrlich gesagt zu teuer“.

Es stellt sich die Frage, ob die aktuelle Notlösung die Stadt nicht mittelfristig viel teurer zu stehen kommt als ein neuer Mitarbeiter mit A15-Vertrag. Karl-Jürgen Schmitz, Fraktionsvorsitzender der CDU, sieht das so. „Wenn es in der Bauverwaltung so weitergeht, werden wir noch weitere Millionengräber erleben“, sagt er gegenüber der Redaktion und spielt damit auf die verheerenden Kostensteigerungen bei den Würselener Schulbauprojekten an. „Es besteht kein Handlungsbedarf – es besteht Handlungszwang.“ Man habe die A15-Stelle auch keineswegs mit einem neuen Beigeordneten besetzen wollen, sondern mit einem Dezernenten. „Was später daraus werden könnte, ist alles nicht beschlossene Sache. Es liegt auch niemand unterm Tisch und wartet. Es wäre ja sogar schön, wenn es so wäre.“

Auch bei den grünen Koalitionspartnern ist man verstimmt. „Mit großem Befremden mussten wir in der Ratssitzung zur Kenntnis nehmen, dass die FDP/SPD-Ratsmehrheit der Jahre 2018 bis 2020 offensichtlich keinerlei Interesse daran hat, sich produktiv an der Aufarbeitung der federführend durch sie selbst hervorgerufenen Probleme zu beteiligen, sondern stattdessen lieber Fundamentalopposition betreibt“, ärgert sich Grünen-Fraktionsvorsitzender Michael Jochmann gegenüber der Redaktion. Das Schreiben des Personalrats zu ignorieren, sei „nicht nur grob fahrlässig, sondern ignoriert vollständig die massive Mehrbelastung aller durch diese Situation betroffenen Personen in der Verwaltung“.

Mit einigen Tagen Abstand zu der Ratssitzung betont UWG-Sprecherin Michaela Benja, man müsse jetzt eine „langfristige Lösung“ finden – und keine befristete und teure Stelle als Übergang im Rathaus installieren. Eine komplette Neuorganisation sollte überhaupt keine Beigeordnetenstelle mehr beinhalten. „Beigeordnete haben immer einen politischen Hintergrund. Das halten wir heutzutage nicht mehr für zeitgemäß“, sagt Benja deutlich. „Manche Kommunen haben diese Stellen auch nicht mehr.“

So, wie sich die Lage in der obersten Verwaltungsetage zuspitzt, könne es mittelfristig nicht weitergehen. Wie stark etwa Kämmerer Kaiser durch die Mehrarbeit belastet ist, zeigte sich bereits bei der Erstellung des Haushalts: Dieser wurde im März Wochen später als ursprünglich vorgesehen verabschiedet, weil Kaiser seiner Kernarbeit nicht wie gewohnt nachgehen konnte. „Jetzt müssen wir natürlich an die Stadt denken“, sagt Michaela Benja. Und deswegen sei es denkbar, irgendwann ein ganz heißes Eisen anzupacken. Das trägt den Namen Abwahlverfahren.

Die Politik hat die Möglichkeit, Beigeordnete, die sie für acht Jahre gewählt haben, auch wieder abzuberufen. Im Falle von Hoegens sollte sich die Politik vor dieser Option nicht verschließen, wenn der Technische Beigeordnete noch mehrere Monate fehlen sollte. Eine Abwahl setzt eine Zweidrittelmehrheit im Rat voraus. „Deswegen müsste man diesen Schritt gut überlegen, weil die SPD sicher nicht mitmachen würde, was wir im Sinne der Stadt nicht gut finden würden“, sagt Benja, deren Fraktion bei der damaligen Wiederwahl gegen von Hoegen gestimmt hatte.