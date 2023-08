Akute Platznot : Broichweidener Vereine wachsen zu schnell und zu stark

Würselen Vor Kurzem haben die Broichweidener Sport- und Kulturvereine ihre akute Platznot geäußert. Der Wunsch nach neuen Hallen ist größer denn je. Die Stadt Würselen reagiert verständnisvoll – aber auch verhalten kritisch.

In ihrer Antwort auf Fragen teilte die Verwaltung ferner mit, die Interessen der Vereine seien „absolut nachvollziehbar“, eine Kommune könne die hohen Bedarfe „aber nicht ad hoc erfüllen“. Das stimmt in der Hinsicht, dass die Hallen nicht mal ebenso aus dem Broichweidener Boden gestampft werden können – andererseits: Die Wünsche und Forderungen der Vereine sind etliche Jahre alt. Aus vielerlei Gründen zog sich das Großprojekt. Seit Anfang des Jahres haben die Vereine nach eigener Aussage bei neuen Ansprechpartnern im Rathaus erstmals das Gefühl, ziemlich weit zu sein.

Stadt investiert noch einmal

Andere Baustellen in der Halle an der Parkstraße hat die Stadt hingegen behoben beziehungsweise sie wird ein weiteres Mal viel Geld in die Hand nehmen, um die veraltete Sportstätte stellenweise zu modernisieren. Die Reparatur an der Regenerationsanlage des Daches (es regnete rein) habe jüngst 50.000 Euro gekostet. Die Renovierung der Sanitärbereiche und der Umkleiden habe der Hausmeister bei geringen Materialkosten umgesetzt. Weitere „größere Maßnahmen“ seien für 200.000 und 250.000 Euro geplant. Hierbei geht es um eine neue Hallenbeleuchtung, die Erneuerung der Elektroverteilung und einen neuen Hallenboden. „Geplant sind die Arbeiten aktuell für Herbst“, heißt es. Aktuell sei noch die Fassade der Umkleide zu reparieren (Steine sind herausgebrochen), Bänke würden abgeschliffen und neu lackiert, neue Handballtore seien bestellt. Die kleine Halle wurde 2022 für 7.000 Euro hergerichtet.