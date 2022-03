Feuerwehr im Einsatz : Brand zerstört Wohnung in Würselen

Die Feuerwehr ist auf der Jülicher Straße in Würselen im Einsatz. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Würselen In einer Wohnung in Würselen ist am späten Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Der Bereich wurde für den Verkehr gesperrt.