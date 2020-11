Kostenpflichtiger Inhalt: Böller oder Rohrbombe? : Bewährungsstrafe für Sprengkörper-Wurf auf Wachmann

Weil er einem Bankwachmann einen selbstgebastelten Sprengkörper vor die Füße warf, wurde am Mittwoch ein 36-jähriger Altenpfleger verurteilt. Nach der Tat sperrte die Polizei das Gelände an der Aachener Straße ab. Foto: dag/Dagmar Meyer-Roeger

Aachen/Würselen Mit einem „Mega-Knall“ war nach Zeugenaussagen am 7. April ein Sprengkörper vor den Füßen eines Wachmanns der Sparkasse in Würselen explodiert. Für die Tat wurde am Mittwoch ein 36-jähriger Mann am Aachener Schwurgericht verurteilt.