Übernachtung im Gewahrsam : Betrunkener Autofahrer verwechselt Polizeiwache mit Hotel

Ausnüchterungszelle statt Hotelzimmer hieß es für einen betrunkenen Autofahrer in Würselen (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Würselen Ungewöhnliche Anfrage für die Polizei in Würselen: Ein betrunkener Autofahrer hält an der Wache an und fragt, ob diese ein Hotel sei. Statt eines Hotelzimmers erwartet ihn jedoch schnell die Ausnüchterungszelle.

Ein betrunkener Autofahrer hat eine Polizeiwache in Würselen für ein Hotel gehalten. Als der 51-Jährige mit fast zwei Promille Blutalkoholgehalt vorfuhr und sich bei einer Polizeistreife vergewissern wollte, nahmen die Beamten sich seiner Sache an, wie die Polizei in Köln am Donnerstag berichtete.

Die erhoffte Übernachtung gestaltete sich aber anders als vom Autofahrer erwartet: Als die Polizisten eine Blutprobe anordneten und seinen Führerschein sicherstellten, habe der Mann erheblichen Widerstand geleistet, hieß es.

Sein Zimmer bekam er trotzdem, wenn auch in Form einer Ausnüchterungszelle – zudem nicht vor Ort, sondern im Polizeigewahrsam in Aachen. Für den Transfer dorthin sorgte dafür die Polizei.

(dpa)