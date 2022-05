Eichenprozessionsspinner : Die SPD hält wenig von der „chemischen Keule“

Achtung, Gefahr: 2019 musste die Stadt Würselen Teile des Stadtgartens absperren, weil die Raupe des Eichenprozessionsspinners sich hier allzu wohl fühlte. Foto: Jan Mönch

Würselen Der Eichenprozessionsspinner war in den vergangenen Jahren auch in Würselen ein Problem. Die Stadt reagierte mit dem Einsatz von Bioziden. Die SPD will dem einen Riegel vorschieben.