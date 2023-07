Tiefbauarbeiten an Neubau : Die Hauptstraße in Broichweiden wird eine Woche lang vollgesperrt

Die Hauptstraße in Broichweiden wird eine Woche lang vollgesperrt

Tiefbauarbeiten an Neubau

Eine Woche lang vollgesperrt: der Abschnitt der Hauptstraße in Broichweiden in Höhe der Kirche. Foto: MHA/Carsten Rose

Würselen Die Hauptstraße durch den Würselener Stadtteil Broichweiden ist ab Montag nur bedingt befahrbar. In Höhe der Kirche wird kein Durchkommen mehr sein.

Aufgrund von Tiefbauarbeiten an den Kanal- und Versorger-Hausanschlüssen am Neubauvorhaben Hauptstraße 44-46 wird ab Montag, 31. Juli, die Hauptstraße in diesem Bereich vollgesperrt. Das teite die Stadt Würselen mit.