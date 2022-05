Würselener Hummerbecken : Aus einem Ebay-Geschenk wird ein teures Bußgeld

Da waren sie noch intakt: Die zwei ausgedienten Hummerbecken, die Ende April am Rand von Würselen abgestellt worden waren, sind mittlerweile verschrottet. Foto: Pressestelle Stadt Würselen Foto: Pressestelle Stadt Würselen

Würselen Zwei Hummerbecken werden am Ortsrand abgestellt. Und so zu wildem Müll. Die Stadt Würselen hat sich festgelegt, was der Verursacher nun zahlen muss.