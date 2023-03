Antrag abgelehnt : Am Markt in Würselen werden keine weiteren Poller aufgestellt

Am Markt in Würselen werden keine weiteren Poller aufgestellt

Mehr Poller sind am Würselener Markt nicht geplant: Die Stadt sieht keinen Grund. Foto: MHA/Carsten Rose

Würselen Im Jahr 2018 hatten SPD und FDP beantragt, zusätzliche Poller gegen Wildparker und für mehr Verkehrssicherheit auf dem Würselener Markt zu installieren. Eine Überprüfung der Verwaltung brachte ein eindeutiges Ergebnis.

Die Fußgängerzone insbesondere im unteren Bereich des Würselener Marktes mit Pollern für Autos sperren – das forderten die SPD- und FDP-Fraktionen bereits vor fünf Jahren. Der Grund hierfür: wildes Halten und Parken. Nach Prüfungen habe es von 2020 bis 2022 allerdings nicht auffällig viele Falschparker am Markt gegeben – der Durchschnitt liegt unter einem Verstoß pro Tag. Die Verwaltung sieht daher keinen Anlass, die Poller aufzustellen.

Im Ausschuss für Technik, Bau, Digitalisierung und Innovation zeigte sich die SPD-Fraktion am Dienstag unzufrieden mit dieser Haltung. Winfried Hahn (SPD) begründete den Einwand so: „Dafür, dass am Markt viele Menschen unterwegs sind und Wildparker den Verkehr einschränken, schieben wir das Thema viel zu lange auf.“ Die Mehrheit im Ausschuss (zehn zu sechs Stimmen) war dagegen, die Poller aufzustellen. Zur sichtlichen Überraschung von Winfried Hahn stimmte auch die FDP, ursprünglich Antragspartner, gegen die Poller. Schaut man auf das Geld, spart diese Entscheidung geschätzt 50.000 Euro ein.